Jared Dudley est fréquemment cité comme l'un des joueurs les plus précieux dans un collectif en NBA. L'ailier des Los Angeles Lakers n'est clairement plus dans son prime, mais son intelligence de jeu et surtout son esprit collectif sont loués partout dans la ligue. Chez les fans, c'est un peu plus compliqué...

Dudley est fréquemment moqué et pris à partie sur les réseaux par des internautes qui se demandent ce qu'il fait encore sur un parquet NBA. Celui qui est passé par Brooklyn la saison dernière, n'hésite jamais à leur répondre et à leur expliquer qu'il les fracasserait en un contre un. Malheureusement, des gens se sont amusés à mettre en lumière et à documenter une statistique assez humiliante pour Jared Dudley depuis qu'il porte le maillot des Lakers.

Le joueur de 35 ans est à 1/10 sur ses tentatives de lay-up cette saison. Oui, pas sur ses tirs, mais sur ses double-pas... La compilation ci-dessous est tristement édifiante à ce sujet et on peut même constater que seules deux des tentatives en question ont été contrées. Les huit autres ont simplement été manquées, faute de punch ou de maîtrise suffisante à la finition...

Throwback to when Jared Dudley, a professional basketball player, shot 1-10 on layups this season https://t.co/OFateRimXD pic.twitter.com/4Icz0tnw7R — Bootum (@DaRealBootum) June 12, 2020

Dans la conquête du titre que les Lakers vont reprendre fin juillet - sauf boycott - ils savent qu'ils peuvent s'appuyer sur l'expérience de Jared Dudley. Pas sur sa force de frappe en pénétration...

En revanche, lui offrir des opportunités à trois points peut être une bonne idée. S'il n'a joué que 7 minutes par match avec les Lakers avec un tout petit peu moins d'une tentative extérieure en moyenne, Dudley est à 47.1% (16/34).