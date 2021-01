Jarrett Allen, une chance à saisir et un message à envoyer face à Gobert

Pour "relancer" les Brooklyn Nets, Steve Nash a pu compter sur l'avis avisé de Shaï Mamou mardi : Jarrett Allen devait intégrer le cinq majeur à la place de DeAndre Jordan. Habitué à être conseillé par les plus grands au cours de sa carrière, le coach des Nets n'a pas hésité à écouter. Dès la nuit dernière, Allen a débuté face au Utah Jazz.

Le résultat ? Une victoire de Brooklyn (130-96). Et surtout, un double-double XXL pour Allen : 19 points et 18 rebonds. A 22 ans, le jeune intérieur a été tout simplement impeccable sur cette rencontre. A la hauteur de la confiance de son coach, il avait les crocs pour envoyer un message.

Car en face de lui, il devait se frotter à Rudy Gobert. Et il s'agit de la rançon de la gloire pour le Français : affronter le pivot avec le plus gros contrat de l'histoire représente un vrai rendez-vous à ne pas manquer.

Ainsi dès le début de la partie, Allen a décidé de se montrer agressif. Une formule gagnante face à une équipe du Jazz trop tendre en ce moment. Comme souvent depuis le début de la saison, la franchise de Salt Lake City a du mal à entrer dans les matches. Habituellement, Gobert parvient tout de même à donner le ton. Cette fois-ci, il a été dépassé.

Car avec sa fougue, le natif d'Austin a affiché une énorme énergie. Très actif, il a été un poison dans la raquette. Outre sa présence aux rebonds, l'intérieur a réussi à se montrer efficace sur le plan offensif avec un excellent 8/9 aux tirs. Malgré un 3/7 perfectible sur la ligne, il voulait marquer des points devant Gobert.

Il vient d'avoir un énorme contrat, qu'il a mérité grâce à sa défense exceptionnelle et sa capacité à incarner une menace offensive, donc je voulais simplement démonter que je peux jouer à son niveau", a confié Jarrett Allen devant les médias.

"Dominer Gobert ? Je ne peux pas dire que c'était personnel pour moi. Je voulais simplement me retrouver sur le parquet, donner mon meilleur et ainsi prouver que je pouvais être au niveau face à l'un des meilleurs pivots de la Ligue.

Et sur cette rencontre, Jarrett Allen l'a effectivement prouvé. Des deux côtés du parquet, il a dominé Gobert, limité à seulement 10 points (3/10 aux tirs). En plus de prouver sa valeur en NBA, il a ainsi justifié le choix de Nash de le préférer à Jordan.

Bien évidemment, le plus dur va désormais commencer pour Allen : il va devoir confirmer. Tout d'abord, il sera intéressant de voir si son coach va le maintenir dans le 5 majeur. Car malgré ses performances mitigées, Jordan reste un cadre du vestiaire des Nets. Et rien ne dit que le changement effectué face au Jazz sera définitif.

Mais avec sa prestation, Allen a tout de même marqué les esprits. Il serait vraiment étonnant de le voir retourner sur le banc dans l'immédiat. Surtout en l'absence de Kevin Durant, placé en quarantaine, il apporte une énergie quasiment indispensable à cette équipe. Même Gobert a salué son impact.

"Allen a joué un bon match, c'est un bon joueur. Personnellement, j'ai été trop tendre dès le début de la partie. Et grâce à ça, il a gagné en confiance. Il s'est dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, et on peut dire qu'il l'a pratiquement fait tout le match", a reconnu le Tricolore.