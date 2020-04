On sait enfin comment Jason Williams, quand il était rookie, a pu mettre Gary Payton dans un Top 10 avec l'un des plus beaux crossovers qu'on ait vus.

Il suffit parfois d'un move pour mériter le respect de ses pairs. Quand Jason Williams a débarqué en NBA, juste après le lock-out de 1998, il ne lui a pas fallu longtemps avant de se mettre à cumuler les highlights. Mais un cross, aussi beau soit-il, n'a de valeur que s'il permet de réaliser derrière une action déterminante. C'est sans doute pour cela qu'il a rapidement gagné l'estime des certains des meilleurs joueurs de la ligue, à commencer par Gary Payton.

Le cross collé par Jason Williams au légendaire "Glove" est l'un des moments cultes de sa carrière. Non seulement parce qu'il a réussi à mettre dans le vent l'un de meilleurs défenseurs de sa génération, mais aussi parce que J-Will n'était encore qu'un rookie, exactement le genre de gamins que Gary aimait tant terroriser.

Dans une récente interview avec Omar Raja de House of Highlights, Jason Williams a expliqué que ce qui lui a permis de réaliser ce move est en fait l'action précédente.

"Sur l'action d'avant, je suis arrivé face à Gary et j'ai dégainé en première intention alors que je devais être à 9 m du cercle et je l'ai mis. Ça, les gens ne le savent pas. C'est ce qui m'a permis de mettre ensuite ce cross parce que, du coup, Gary a dû monter sur moi et dès que je l'ai vu s'avancer, j'ai pu faire mon move."

Sympa de la part de Jason Williams de chercher à épargner l'égo de Gary Payton, d'autant qu'en regardant de plus près l'action, on peut avoir le sentiment que celui-ci, une fois qu'il a réalisé qu'il était en train de se faire afficher, essaie de faire un croche pied au meneur des Kings avec son pied gauche. Là encore, J-Will est beau joueur.

"C'est vrai que ça ressemble à ça, mais Gary c'est mon pote, il ne m'aurait pas fait ça."

Jason Williams et Gary Payton sont devenus potes par la suite (ils ont même gagné un titre avec le Miami Heat ensemble), mais à l'époque ils ne se connaissaient pas du tout. Jason raconte d'ailleurs qu'il flippait à mort et qu'il n'osait pas répondre au trashtalk incessant de Payton.

"C-Webb et lui n'arrêtaient pas de se gazer, mais moi je ne disais rien, j'avais trop peur. C'était la première fois que je voyais ce gars !"

Comme on dit, dans la vie on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression et Jayson Williams ne l'a pas loupée.

Le cross de Jason Williams sur Gary Payton