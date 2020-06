Depuis son plus jeune âge, JaVale McGee est asthmatique. L'intérieur des Los Angeles Lakers ne l'a jamais caché et a toujours refusé de se servir de cela pour expliquer certaines contre-performances. Cette saison, le pivot s'est en tout cas imposé comme un élément clé de la franchise californienne. Avec 6,8 points, 5,8 rebonds et 1,5 contre de moyenne, le vétéran de 32 ans rend de précieux services dans la raquette des Angelenos. Mais avec l'épidémie du coronavirus, McGee se retrouve considéré "comme une période à risque" à cause de son asthme. Mais pas question pour l'ancien joueur des Washington Wizards de faire l'impasse sur la reprise.

"Je suis définitivement à l'aise à l'idée de reprendre. Nous avons été écartés des terrains depuis un moment désormais. Et nous n'avons plus de cas de Covid depuis aux Lakers. Je pense que tout va bien se passer tant que nous prenons les précautions nécessaires", a assuré JaVale McGee pour le LA Times.

Déjà privés d'Avery Bradley, forfait pour des raisons familiales, les Lakers peuvent souffler. Une éventuelle absence de McGee aurait été un coup dur supplémentaire. Par contre, il se pourrait que le joueur n'ait pas le choix. Car si JaVale McGee veut jouer, le staff médical californien a l'autorité de le retirer de l'équipe pour le "protéger". Il faudra donc suivre avec attention l'évolution de cette situation.