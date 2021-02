C'est acté depuis maintenant quelques jours, il y aura bel et bien un All-Star Game. Ce sera à Atlanta, sans public avec des festivités condensées sur une demi-journée/soirée. Une nouvelle pas forcément bien accueillie par la plupart des superstars comme Giannis et LeBron. Mais pour ceux qui pétent la forme et ne sont pas vraiment habitués à y être invité, le jugement est logiquement différent. Parmi ceux-là, Jaylen Brown a de grandes chances d'être sélectionné par les coaches.

L'ailier des Celtics a passé un cap cette saison, tournant à 26 points de moyenne. Le tout avec des pourcentages excellents (51% dont 41% à trois points). Tout est réuni pour qu'à 25 ans, Jaylen Brown reçoive l'aval des trente entraîneurs.

"Ce signifierait beaucoup pour moi, d'autant plus à Atlanta. Je vais sur le terrain et je fais de mon mieux chaque soir. C'est comme ça, j'adore jouer à ce jeu. On verra bien ce qui arrivera mais j'adorerais y participer", admet-il.

Natif de Georgie, il disputerait son tout premier All-Star à domicile. Prenons un risque, il sera convié au même titre que son coéquipier Jayson Tatum.

Tatum et Brown, un duo sur les traces de Bird et McHale