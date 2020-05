Jaylen Brown réclame la prison pour la fausse victime de Central Park

L'affaire George Floyd n'est pas la seule à choquer le monde entier. Dans un registre tristement similaire, mais heureusement moins violent et dramatique, ce qui est arrivé à Christian Cooper à New York a beaucoup fait réagir ces dernières heures, notamment en NBA. Jaylen Brown, l'arrière des Boston Celtics, est comme d'autres tombé sur la vidéo filmée par cet homme afro-américain, ornithologue amateur, qui se promenait à Central Park.

Venu observer des oiseaux durant le Memorial Day, Cooper a remarqué qu'une jeune femme promenait son chien sans laisse et lui a fait remarquer que c'était interdit dans cet endroit du parc. La discussion a vite vrillée et la femme, du nom d'Amy Cooper (oui, l'ironie veut qu'elle porte le même nom de famille que son "agresseur"...) a décidé d'appeler la police, après avoir prévenu son interlocuteur qu'elle allait expliquer aux officier qu'un "Afro-Américain la menaçait".

Elle s'est exécutée et on peut la voir en train de théâtraliser une agression imaginaire, changeant de voix et mimant la détresse, pendant que Christian Cooper la filme pour prouver sa bonne foi. Depuis, Amy Cooper a été renvoyée de son travail et s'est excusée pour son attitude, sans pour autant admettre que son comportement était clairement raciste.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm

— Melody Cooper (@melodyMcooper) May 25, 2020