Jaylen Brown, son souvenir ému de son premier grand moment en NBA

Jaylen Brown a désormais trouvé sa place en NBA. Sélectionné au #3 pick de la Draft NBA 2016, l'arrière dispose d'un rôle de leader chez les Boston Celtics avec Jayson Tatum. Mais lors de son année rookie, le jeune talent de 24 ans n'a pas forcément eu des débuts faciles.

En 78 matches, il a ainsi tourné à 6,6 points et 2,8 rebonds de moyenne en 17 minutes. Autant dire que son rôle et son impact étaient réduits. Mais petit à petit, il a progressé pour afficher l'étendue de son potentiel.

Et à l'occasion d'un entretien accordé au New England Sports Network, Brown s'est souvenu de son premier grand moment en NBA.

"Nous jouions contre Cleveland à l'extérieur. Avant le match, le coach Brad Stevens vient me voir pour me dire que je débute. Il s'agissait de ma première titularisation en NBA et mon adversaire direct était LeBron James.

Je suis un gamin de 19 ans et j'ai un plutôt bon match. Nous avons quasiment gagné cette rencontre, j'avais vraiment contribué. Ma première titularisation, face à LeBron, et j'ai marqué 19 ans. J'ai compris que je méritais ma place en NBA à ce moment", a confié Jaylen Brown.