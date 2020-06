Lillard, la NBA et les Bleus : Jaylen Hoard nous raconte tout

On a pu discuter longuement avec Jaylen Hoard, le Français des Portland Trail Blazers lors d'un live Instagram à retrouver ici !

Jaylen Hoard n'est pas encore le Français le plus connu de la NBA, mais il grimpe petit à petit les échelons. L'ancien joueur de Wake Forest a fait ses débuts dans la ligue cette saison et sera à Orlando avec les Portland Blazers à partir du 31 juillet pour tenter de se qualifier pour les playoffs. On a eu la chance de pouvoir discuter de tout ça avec lui lors d'un live Instagram animé par Iban Raïs.