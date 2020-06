Jayson Tatum a déjà pris sa décision pour son avenir

Comme tous les membres de la Draft NBA 2017, Jayson Tatum sera éligible à une prolongation en octobre. Cette saison, le jeune talent des Boston Celtics a passé un cap et s'impose comme un véritable leader. Ainsi, sauf surprise, ses dirigeants devraient bel et lui proposer un contrat max. Mais quelle position pour le joueur de 22 ans ? Avec l'impact de la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus, le salary cap va être touché. Il y aura donc moins d'argent à empocher. Mais visiblement, il ne s'agit pas d'un problème pour Tatum. En effet, le natif de Saint-Louis a bien l'intention d'étendre son bail, dès octobre, avec Boston selon NBC.

Sur combien d'années ? C'est la vraie bonne question. 4 ou 5 ans ? Le prodige va devoir étudier ses options avec ses agents. En tout cas, il s'agit d'une excellente nouvelle pour Boston. Malgré une deuxième saison compliquée l'an dernier, avec notamment un malaise dans le vestiaire par rapport à Kyrie Irving, Jayson Tatum incarne très clairement l'avenir. De plus en plus leader, il a brillé sur cet exercice et mérite le statut de franchise player. A Orlando, il sera d'ailleurs attendu au tournant pour confirmer ses progrès en Playoffs. Un vrai test, avant de signer un deal à la hauteur de son talent ?