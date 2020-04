Jayson Tatum va-t-il revenir complètement rouillé ?

Révélation de la saison du côté des Celtics, Jayson Tatum n'a plus touché un ballon depuis le dernier match de Boston contre Indiana début mars.

Le confinement met en lumière les égalités un peu partout dans le monde et même en NBA. Certains joueurs ont le matériel pour continuer à s'entraîneur tandis que d'autres se retrouvent forcés à se contenter de musculation et de tapis de course pour se maintenir en forme. Jayson Tatum, néo All-Star, appartient à la deuxième catégorie.

"Ce sont des moments difficiles en ce moment. Ce n'est pas comme pendant l'intersaison quand on peut juste avoir accès à un gymnase pour s'entraîner. Je n'ai pas joué au basket depuis longtemps", confie l'ailier des Boston Celtics à ESPN.

En réalité, Jayson Tatum n'a pas touché une balle depuis le dernier match de la franchise du Massachusetts contre les Indiana Pacers. C'est délicat. Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et sans doute plusieurs autres pros sont dans le même cas. Tous ces gars-là seront sans doute un peu rouillés au moment de la reprise, si reprise il y a cet été. La NBA a proposé un plan sur 25 jours pour se remettre en forme. 11 premiers jours d'entraînements individuels. Puis deux semaines de séances collectives.