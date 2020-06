Jayson Tatum envoie à son tour un taquet à Donald Trump sur la NFL

La tempête du racisme et des inégalités sociales n'a jamais été aussi forte aux Etats-Unis. En ces temps sans compétition sportive, les différents joueurs de chaque discipline en profitent plus que jamais pour se faire entendre. Certains comme Kyrie Irving, Dwight Howard ou encore Stephen Jackson, pour ne citer qu'eux, militent même pour que la NBA reste à l'arrêt afin de ne pas faire passer cette période cruciale au second plan.

Evidemment, un homme est au coeur de toutes ces maux, Donal Trump. Ce dernier continue d'entretenir les différents conflits avec ses déclarations. Comme celles au sujet de ceux qui s'agenouillent lors de l'hymne national. Trump avait notamment déclaré qu'il ne regarderait plus la NFL si les joueurs ne respectaient pas le "Star Spangled Banner". Une intention qu'il a confirmé la nuit dernière après les commentaire pessimistes du Dr Tony Fauci sur une reprise du championnat de football américain.

Tony Fauci has nothing to do with NFL Football. They are planning a very safe and controlled opening. However, if they don’t stand for our National Anthem and our Great American Flag, I won’t be watching!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020