Jayson Tatum dévoile l’un de ses modèles chez les joueurs en activité

Il ne s'agit pas d'un secret, Jayson Tatum s'est inspiré de Kobe Bryant dans son jeu. Les deux hommes ont même travaillé ensemble durant tout un été et l'arrière des Boston Celtics en garde un souvenir impérissable. Mais dans la NBA actuelle, le prodige de 22 ans dispose également de plusieurs modèles. Et lors de son passage au micro du podcast All The Smoke, Tatum a dévoilé le nom de l'un de ses adversaires préférés : la star des Los Angeles Clippers Kawhi Leonard.

"Kawhi n'est pas spectaculaire, mais il fait le boulot. J'ai toujours aimé sa façon, très dur, d'être un compétiteur des deux côtés du parquet. Quand je ne joue pas, j'apprécie regarder les Clippers jouer. Depuis le lycée, je le regarde évoluer sur des vidéos.

Bien évidemment, il est l'un des meilleurs joueurs de cette Ligue. Je dirais dans le Top 2 ou 3. Donc on a envie de vivre des moments face à lui, on a envie de se mesurer à un mec comme ça", a lancé Jayson Tatum.

Autant le dire tout de suite, Jayson Tatum a du goût pour choisir ses sources d'inspiration. Dans la NBA, Kawhi Leonard a réussi à s'imposer comme une référence grâce à ses qualités en attaque mais aussi en défense.