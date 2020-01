Jayson Tatum a bien rebondi. Son explosion était attendue l'an dernier, elle n'a pas eu lieu. Mais l'ailier a repris sa marche en avant pour sa troisième saison dans la ligue. Le voilà désormais All-Star pour la première fois de sa carrière. Il a été nommé par les coaches. L'occasion de se replonger brièvement sur ce qui n'allait pas la saison dernière.

"Je n'étais pas autant engagé que d'habitude quand je n'étais pas heureux. C'est arrivé souvent. Il y a souvent des jours difficiles. On ne prenait vraiment pas de plaisir. J'avais le sentiment qu'à chaque fois que je me levais et que j'allumais la télévision, les gens parlaient de nous et de notre vestiaire. C'était dur. Tout le monde était frustré. Personne ne jouait comme il ne l'espérait. Tout le monde avait ses propres objectifs et rien ne fonctionnait", explique l'ailier.

Jayson Tatum était proche de Kyrie Irving, qui était en froid avec d'autre joueurs de l'effectif. Une situation pas facile à gérer. Mais tout va mieux depuis que le meneur All-Star a rejoint Brooklyn. Sans doute pas un hasard.