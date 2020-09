Jayson Tatum, un phénomène de précocité en Playoffs !

Jayson Tatum, malgré sa maladresse (10/24 aux tirs), a longtemps porté les Boston Celtics. Mais finalement, son équipe a été vaincue par le Miami Heat (114-117) sur le Game 1 des Finales à l'Est. Sur les deux actions déterminantes en prolongation, l'ailier n'a pas été heureux : il a concédé la faute sur le and-one de Jimmy Butler et a subi le contre exceptionnel de Bam Adebayo. Cependant, le match du jeune prodige a été tout de même impressionnant : 30 points, 14 rebonds et 5 passes décisives. D'ailleurs, à cette occasion, Tatum a ainsi réalisé son 21ème match en Playoffs à plus de 20 points. Une sacrée performance à seulement 22 ans.

Jayson Tatum rejoint Kobe Bryant dans l’histoire de la NBA !

Et justement, dans l'histoire de la Ligue, seulement trois joueurs comptent plus de victoires en Playoffs que lui avant d'avoir eu 23 ans : Kobe Bryant (32), LeBron James (29) et Derrick Rose (22). Sur ces Playoffs, le natif Saint-Louis a donc de grandes chances de dépasser l'ex-meneur des Chicago Bulls. Dans l'hypothèse d'une longue série contre le Heat et d'une qualification pour les Finales NBA, il pourrait même taquiner le King et le Black Mamba ! En tout cas, cette statistique rappelle encore une fois l'incroyable précocité au plus haut niveau de Jayson Tatum. L'avenir lui appartient...