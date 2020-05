Jayson Tatum serait allé aux Celtics même contre sa volonté…

Les Boston Celtics pourront, pendant longtemps, remercier les Brooklyn Nets. Grâce à l'échange incluant Kevin Garnett et Paul Pierce, la franchise du Massachusetts a pu s'approvisionner en jeunes talents pendant plusieurs années. Des plus marquants, on retiendra Jaylen Brown, et surtout Jayson Tatum. Ce dernier a ébloui la planète basket lors des playoffs 2018, alors qu'il n'était qu'un rookie. Après une petite baisse de régime l'année dernière - en raison du bronx permanent autour de l'équipe - l'ailier est devenu All-Star cette saison, avec près de 24 points par match.

Mais dernièrement, Jayson Tatum a admis qu'il ne voulait, au départ, pas entendre parler des Celtics. Pour lui, Phoenix où il allait évoluer avec Devin Booker était l'équipe idoine. Il a fallu que coach K intervienne pour convaincre son poulain que Boston était également une excellente destination. Sauf qu'à écouter Danny Ainge, l'ancien Dukie n'aurait, quoi qu'il arrive, pas eu le choix.

"Jayson ne serait jamais allé à Phoenix même s'il n'avait pas fait le second workout avec nous. Nous avons toujours voulu le prendre."

Il faut rappeler qu'à l'époque, Boston détenait au préalable le premier choix. Et que Markelle Fultz était attendu à cette place. Sauf que Danny Ainge a monté un deal avec Philly pour atterrir à la 3e place (et un premier tour en 2018 et 2019). Mais pourquoi alors risquer de perdre Jayson Tatum ?

"Je ne peux pas répondre à ça pour différentes raisons. Il y avait différentes raisons pour lesquelles nous avions Jayson Tatum dans notre viseur. Nous étions relativement confiants sur le fait que Philly sélectionne Markelle Fultz et que Lonzo Ball aille à Los Angeles."

Quand on voit, à l'heure actuelle, les carrières respectives des trois joueurs, on peut dire que Danny Ainge a encore réalisé un coup de maître.