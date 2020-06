Jayson Tatum tease une future Air Jordan 11 Cool Grey

Il aura suffit d'une simple photo pour enflammer la sneakersphere. En l'occurence celle que Jayson Tatum a partagé avec ses followers, trop content d'avoir reçu une toute nouvelle paire de Air Jordan 11 dans son coloris Cool Grey.

Et donc c'est là que nous faisons des saltos arrières : une Cool Grey de retour ? C'est encore meilleur que de voir Claude coller des mandales à Régis dans Koh Lanta. Surtout qu'en plus elle aura droit au même traitement que les dernières versions SpaceJam, Concord et Bred, à savoir proche du sample original, avec un patent leather rehaussé.

Le gris est toujours aussi superbe, avec le ballistic nylon et l'empiècement de cuir en ton sur ton. Le blanc de la semelle et des lacets sont le parfait équilibre sur cette silhouette reconnue par tous comme la "plus grande paire de tous les temps". Et pour terminer de vous convaincre : ce coloris aura été portée par Jordan lors de ses années passées aux Washington Wizards.

Aucune info sur la date de sortie, mais la rumeur enfle : et si cette Air Jordan 11 était celle traditionnellement prévue pour les vacances de Noël ? Si ce n'était qu'un cadeau au numéro 0 des Celtics, tant pis, nous aurons juste bien rêvé pendant le week end...