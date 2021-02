Jayson Tatum toujours pas dans son assiette à cause du Covid

Son absence de seulement de cinq rencontres mi-janvier a coïncidé avec la baisse de forme des Celtics. Sans Jayson Tatum, les C's ont été plus qu'irréguliers. Rien de dramatique non plus puisqu'ils sont aujourd'hui à 3,5 matches du leader Philadelphie. L'avantage d'évoluer dans une conférence qui avance au ralenti.

Mais Boston doit aussi gérer un petit imprévu, le retour de maladie de son patron. Touché par le Covid-19, l'ailier a bien du mal à retrouver ses sensations. Comme quelques joueurs qui ont contracté le virus, Tatum admet qu'il a encore quelques séquelles.

"Je pense que cela perturbe un peu votre respiration. J'ai vécu quelques matches où, sans dire que j'avais du mal à respirer, je me sentais fatigué beaucoup plus rapidement que d'habitude. Simplement en faisant quelques aller-retours, il est plus facile d'être essoufflé rapidement. J'ai remarqué ça depuis que j'ai eu le Covid et c'est quelque chose sur lequel je travaille. Il y a eu des améliorations depuis le premier match mais je m'en occupe encore."

Sans que ce soit excessif, on note tout de même des changements chez Jayson Tatum. Notamment dans les stats. Avant son isolement, il tournait à 27 points de moyenne à 47,4% aux tirs dont un excellent 43,8% à trois points. Depuis son retour, on note une légère baisse. Seulement 24 points à 42% et 37% derrière la ligne.

Jayson Tatum revient sur son été passé avec Kobe