Le Jazz et les Pelicans, un geste commun fort pendant l’hymne ?

Pour le premier match de la reprise en NBA, le Utah Jazz et les New Orleans Pelicans veulent envoyer un message commun fort.

La NBA va reprendre le 30 juillet. Pour le premier match officiel de cette reprise, le Utah Jazz va défier les New Orleans Pelicans. Bien évidemment, cette rencontre sera très suivie. En effet, il y a une forte attente après l'interruption depuis mars en raison de l'épidémie du coronavirus. Cependant, depuis des semaines, les acteurs de la Ligue insistent : cette reprise va s'effectuer dans un contexte particulier avec un combat pour la justice sociale. Et pour cette première partie, l'attention médiatique va être utilisée pour envoyer des messages forts. Ainsi, selon les informations d'ESPN, le Jazz et les Pelicans discutent pour réaliser un geste commun durant l'hymne américain.

Black Lives Matter : la NBA s’engage en peinture

Visiblement, les coachs et les staffs vont se joindre aux joueurs pour effectuer un signe. Est-ce qu'ils vont poser un genou au sol ? Lever le poing ? Pour l'instant, cela reste flou. Mais en tout cas, il existe une vraie volonté de la part des deux franchises de s'unir pour marquer les esprits. Une nouvelle crédible puisqu'on sait que plusieurs formations ont prévu de poser un genou au sol. A l'image des discours de LeBron James ou encore CJ McCollum, les joueurs comptent bien utiliser cette bulle à Disney pour se faire entendre.