« Je suis convaincu que Simmons et Embiid peuvent jouer ensemble »

Daryl Morey tenait à rassurer tout le monde pour sa première conférence de presse sous sa nouvelle casquette de Président des Philadelphia Sixers. Le coach Doc Rivers, l’effectif, sa vision du basket… le nouveau dirigeant a balayé d’un revers de la main tous les doutes qui planent autour de la franchise de Pennsylvanie. Sans oublier bien entendu la complémentarité – ou plutôt le manque de complémentarité – entre Ben Simmons et Joel Embiid.

Les Sixers, nouveau régime mais toujours les mêmes erreurs

« Je suis persuadé que leur duo peut marcher », confie Morey. Doc Rivers, lui aussi présent à la conférence de presse, va dans le même sens : « Je n’ai aucun doute sur le fait qu’ils peuvent être bons ensemble. Je n’ai pas encore pu bosser avec eux mais j’en suis convaincu. Ils n’ont pas encore gagné mais ça ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas le faire. Il ne faut pas les oublier trop vite. »

Ce sera de toute façon la grande mission de Rivers et Morey. Les faire jouer ensemble pour le coach et les entourer à la perfection pour le dirigeant. Ben Simmons et Joel Embiid sont tous les deux très doués mais ils n’ont jamais passé le second tour jusqu’à présent.