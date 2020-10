L'un des marqueurs de la popularité et de l'impact mondial de Michael Jordan, même chez des gens très peu versés dans la NBA, c'est quand même que lorsque quelqu'un excelle dans un domaine, on dit parfois qu'il est "le Michael Jordan" du domaine en question. C'est un tout petit peu moins pertinent quand la comparaison vient de la personne elle-même... C'est là qu'interviennent Kanye West, son ego et son comportement auto-destructeurs.

Invité du podcast de Joe Rogan, l'artiste dont la cote de popularité a énormément baissé à cause de ses accointances avec Donald Trump, a expliqué ce qui lui permettait d'avoir droit d'être mis sur le même plan que l'athlète le plus connu de tous les temps.

Kanye West président, ça ne convainc personne en NBA

Visiblement, sa dernière collaboration avec Gap lui a redonné autant de confiance en lui qu'elle n'a été lucrative.

Kanye West s'exprime assez peu sur l'actu de la NBA. On sait juste qu'à une époque, il passait parfois des coups de fil à des joueurs qu'il aimait particulièrement. On se souvient de l'anecdote racontée par Mike Conley en 2017 à ce sujet...

VIDEO: Mike Conley got one of those famous late night calls from Kanye West this summer. The phone call story is hilarious. Check it out. pic.twitter.com/zZIJfXV747

— Sudu Upadhyay (@SuduUpadhyay) September 25, 2017