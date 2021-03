Jeff Teague rejoint l’armada des Milwaukee Bucks

Sans faire de bruit les Milwaukee Bucks densifient leur roster et alignent les talents. Jeff Teague est la dernière bonne pioche.

Jeff Teague ne s'est jamais intégré à Boston. Les Celtics l'ont donc envoyé à Orlando lors du trade pour Evan Fournier. Mais comme tous les joueurs d'expérience reçus lors de leurs nombreux trades, le Magic l'a coupé sans attendre.

Jeff Teague faisait partie des derniers Buy-outs a récupérer et c'est encore les Milwaukee Bucks qui ont eu le dernier mot. Après Austin Rivers hier et PJ Tucker il y a quelques jours, c'est donc au tour d'un autre vétéran de qualité de rejoindre la troupe du Wisconsin.

Free agent guard Jeff Teague is signing with Milwaukee, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 29, 2021

On savait qu'avec le départ de DJ Augustin les Bucks avaient besoin d'un meneur back up. Reste maintenant à savoir si Jeff Teague et Austin Rivers prendront les deux spots de libres dans le roster de Milwaukee ou si seulement un des deux arrières sera recruté.

Les Bucks sont aujourd'hui troisième de la conférence Est, à 3 victoires des Sixers et des Nets qui sont sur une très bonne dynamique.

Les Roster des Milwaukee Bucks

Arrières

Jrue Holiday

Donte DiVincenzo

Bryn Forbes

Ailiers

Giannis Antetokounmpo

Khris Middleton

Pat Connaughton

Thanasis Antetokounmpo

Intérieurs

Brook Lopez

Bobby Portis

P.J. Tucker

Rodions Kurucs

