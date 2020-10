Une lutte entre deux contenders pour signer Jeremy Lin ?

Depuis quelques semaines, on suit les péripéties de Jeremy Lin vers un retour en NBA. Désormais libre de tout contrat après la fin de son bail avec les Beijing Ducks, le meneur de 31 ans fait des pieds et des mains pour qu'une franchise se penche sur son cas. On se souvient de son speech très ému après le titre 2019 avec les Toronto Raptors, lorsqu'il avait expliqué que la NBA l'avait "abandonné et qu'il n'avait pas eu la moindre proposition. Jeremy Lin peut a priori se réjouir. Selon le média chinois Weixin, au moins deux équipes - et pas des moindres - sont très clairement intéressées par ses services.

L'éphémère idole du Madison Square Garden, 31 ans, pourrait ainsi recevoir une offre de contrat en provenance des Golden State Warriors, l'équipe avec laquelle il était sous contrat avant son épopée new yorkaise. Il semblerait même que ce soit Stephen Curry, amateur du style de jeu de Jeremy Lin, qui ait fait part à sa direction de son souhait de le voir rejoindre l'équipe.

Jeremy Lin : après un passage en Chine mouvementé voire hardcore, il rêve toujours de NBA

Si ce bruit de couloir se confirme, les Warriors devront batailler avec une autre ancienne équipe de Lin. Les Brooklyn Nets, dont il a porté le maillot entre 2016 et 2018, auraient eux aussi le joueur dans le viseur. Si le choix se limite à ces deux destinations, le clin d'oeil sera amusant pour Jeremy Lin, Californien de naissance, mais dont la popularité a explosé du côté de New York.

Le propriétaire des Brooklyn Nets, Joe Tsai, est d'origine taïwanaise et hong-kongaise, comme Jeremy Lin. Tsai a plusieurs fois expliqué qu'il aimerait avoir un ou plusieurs joueurs asiatiques ou d'origine asiatique dans l'effectif des Nets.