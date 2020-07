On le sait, les Golden State Warriors ont été à deux doigts de mettre en place un trade en 2014 pour Kevin Love. A l'époque, l'intérieur était la star des Minnesota Timberwolves. Pour le récupérer, la franchise californienne envisageait sérieusement de sacrifier Klay Thompson. A ce moment-là, l'arrière n'avait pas encore pris une dimension énorme dans le jeu des Dubs. Et surtout, les dirigeants des Warriors voulaient miser sur un duo extérieur-intérieur. Stephen Curry et donc Love. Alors que cet échange allait se concrétiser, un homme s'est interposé : Jerry West. En effet, l'actuel conseiller des Los Angeles Clippers, chez les Warriors à l'époque, avait mis son veto à ce mouvement. Le logo de la NBA a expliqué pourquoi il avait imposé son point de vue.

"Pour moi, le joueur parfait pour compléter Steph, c'était Klay. Il n'était pas assez développé dans sa carrière quand on a discuté de cet échange. Mais c'est vraiment un joueur idéal dans ce duo avec Steph.

Il ne recherche jamais la lumière. Il joue simplement à ce jeu. Et au fil du temps, il s'est amélioré encore et encore. Très honnêtement, il est l'un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue. Je trouve qu'il ne reçoit pas l'amour qu'il mérite.

La décision a été prise de ne pas l'échanger, et on a vu le meilleur backcourt de l'histoire récente. C'est un joueur incroyablement complémentaire avec Steph et il est aussi fort que lui sur l'ensemble du jeu. Puis, il s'améliore", a noté Jerry West pour NBC.

Les Warriors peuvent donc sérieusement remercier Jerry West. Même s'il est impossible de se prononcer sur l'éventuelle réussite du duo Curry-Love, l'association Curry-Thompson a tout simplement marqué l'histoire de la NBA.