Jerry West avait un rêve pour la finale de la Conférence Ouest cette saison

Véritable légende des Los Angeles Lakers et actuellement dirigeant aux Clippers, Jerry West avait de grands espoirs pour la finale de la Conférence Ouest.

En raison du coronavirus, la NBA a été interrompue jusqu'à nouvel ordre. Pour l'instant, il est tout simplement impossible de dire si cette saison 2019-2020 va reprendre. Malgré les hypothèses étudiées, tout va dépendre de l'évolution de la situation sanitaire. Actuellement dirigeant aux Los Angeles Clippers, Jerry West n'a pas caché sa déception par rapport à cet arrêt de cet exercice. Et pour cause, la légende des Los Angeles Lakers avait un véritable rêve pour la finale de la Conférence Ouest.

"Sur les dernières semaines, nous (les Clippers, ndlr) montions en puissance. Et maintenant, est-ce qu'on va vraiment revenir pour cette saison ? Personne ne sait vraiment. Et avec les Lakers dans la ville, ça aurait été tout simplement incroyable pour le basket si les deux équipes avaient pu se jouer lors de la finale de la Conférence Ouest", a livré Jerry West pour NBA Together sur ESPN.

Les deux franchises californiennes étaient effectivement les deux meilleures à l'Ouest avant l'interruption. Et un affrontement, au meilleur des 7 matches, entre les Lakers et les Clippers aurait sûrement déchaîné les passions. Surtout avec une place pour les Finales comme enjeu. Reste désormais à savoir si le duel attendu par Jerry West sera possible dans les mois à venir...