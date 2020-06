Jerry West a-t-il voulu faire venir Scottie Pippen aux Lakers en 1999 ?

Après un sixième titre en huit ans, les Chicago Bulls ont été démantelés à l'été 1998. Michael Jordan parti à la retraite, Steve Kerr vers les Spurs, Dennis Rodman aux Lakers. Quant à Scottie Pippen, il a préféré prendre la route des Rockets où le projet était vraiment alléchant. Son association avec Hakeem Olajuwon et Charles Barkley devait faire ramener le titre à Houston. Mais quelques mois plus tard, les Lakers feront voler ce trio en éclat dès le premier tour des playoffs.

Incapable de s'entendre avec Sir Charles, Pippen ne veut pas s'éterniser dans le Texas. Il s'envole donc du côté de Portland dans un trade contre...six joueurs. Et pourtant, l'ancien lieutenant de Jordan avait une autre idée en tête, rejoindre Kobe et Shaq aux Lakers. Alors General Manager de la franchise californienne, Jerry West avait là l'occasion de monter une Big Three sensationnel. Mais West a préféré tourner le dos à la légende.

"Il n'y a pas eu une seule conversation dans mon esprit à son sujet. J'ai toujours admiré Pippen en tant que joueur mais on ne s'en pas trop mal sortis. Non ?", explique-t-il.

Et en effet, les Lakers ont raflé le titre entre 2000 et 2002, dernière équipe à avoir réalisé le "Three Peat". Quant à Scottie Pippen, il était sur le cross de Kobe au moment du lob mythique avec le Shaq.