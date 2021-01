Jimmer Fredette : Encore un match à 70 points en Chine !

Oubliez les duels entre Kyrie Irving et Collin Sexton. Il y a mieux. Un choc d’anthologie entre les Shanghai Sharks de Jimmer Fredette et les Sichuan Blue Whales de Marcus Georges-Hunt. Les deux anciens joueurs NBA ont régalé les fans du championnat chinois avec deux cartons incroyables. Le premier nommé a inscrit 70 points, le second 68.

Fredette a aussi délivré 9 passes décisives et pris 8 rebonds. Mais son équipe a fini par s’incliner… après deux prolongations (129-136) ! Un match absolument fou.

C’est déjà la deuxième fois que Jimmer Fredette atteint la barre des 70 points en CBA. Il avait déjà réalisé l'exploit d'en marquer 75 lors d'un match en 2018.