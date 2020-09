Pas forcément attendu à ce niveau de la compétition il y a quelques mois, le Miami Heat a déjoué de nombreux pronostiques en atteignant les Finales NBA. Face aux Los Angeles Lakers, la franchise floridienne ne sera pas l'équipe favorite, sur le papier, de cette série. En effet, avec LeBron James et Anthony Davis, les Californiens sont considérés comme des favoris pour le titre depuis plus d'un an. Mais de son côté, Jimmy Butler refuse totalement le statut d'outsider pour le Heat. Pour le leader de Miami, sa formation a gagné le droit d'être perçue comme les Lakers.

"Comment je vois le Heat sur ces Finales NBA ? Comme une très bonne équipe. C'est tout. Une très bonne équipe. Je ne vais pas dire que nous sommes meilleurs, mais je ne pense pas que nous sommes outsiders. Je ne le crois pas. Personne ne pensait qu'on allait arriver en Finales NBA ? C'est OK. Je suis quasiment sûr que personne ne croit qu'on va gagner aussi. C'est OK. Nous le comprenons. Nous l'acceptons car au final, nous nous en moquons. Sur le parquet, nous allons tout donner et nous battre, jouer nous l'avons toujours fait et voir le résultat. Nous allons faire ça de notre manière, de la manière Miami Heat et ça a fonctionné comme ça toute l'année", a confié Jimmy Butler devant les médias.

« Beat LeBron », la mission terrible qui attend Jimmy Butler et le Heat

Pourtant, au niveau de la pression, il serait plus facile pour Butler de dire que son Heat sera l'outsider de ces Finales NBA. Mais ce n'est pas sa vision des choses. Depuis des semaines, l'ancien des Chicago Bulls martèle que son équipe va remporter le titre. Il croit fermement qu'il va soulever le Trophée Larry O'Brien dans quelques jours. Et c'est avec cette confiance que le Heat a créé la surprise ces dernières semaines. Alors Jimmy Butler n'a absolument pas l'intention de changer de discours...