C'est sans aucun doute l'une des scènes ayant marqué la saison 2018-19. Celle du retour de Jimmy Butler à l'entraînement avec les Minnesota Timberwolves. Plus tôt dans l'été, l'ailier, qui avait débarqué il y a un an, demande à être transféré. Tom Thibodeau, alors entraîneur mais aussi président à l'époque, veut trouver une solution pour conserver son joueur.

L'incertitude autour de la situation fait naître alors des tensions en interne. Restera-t-il ? Tout en haut de l'organigramme, on demande à Thibodeau de prendre une décision rapide. En attendant, le joueur ne participe pas au training camp.

Le 10 octobre, il revient pour prendre part à un entraînement qui va rapidement devenir culte. Devant ses dirigeants, l'actuel joueur du Miami Heat donne une leçon à l'équipe des titulaires qu'il affrontait alors avec une escouade de remplaçants. Il provoque également à de nombreuses reprises le duo Wiggins-Towns, trop soft et pas assez travailleur selon lui, mais aussi sa direction.

Un peu plus tard, Derrick Rose expliquera que Jimmy Butler avait dominé en ne mettant qu'un seul tir. Au cours d'un live avec Sue Bird et la footeuse Megan Rapinoe, il a confirmé les propos de D-Rose.

"- Est-il vrai que tu n'as mis qu'un seul panier lors de cet entraînement à Minnesota ?

"- Oui, c'est la vérité."

Une réponse aussi courte que sa patience envers les jeunes. Du pur Jimmy quoi... Le Bleacher Report avait d'ailleurs incorporé cela dans l'un des épisodes de la saison 6 de Game of Zones. Quelques semaines plus tard, devant la tension que générait son cas, Jimmy Butler a été envoyé aux Sixers qui n'ont pas réussi à le convaincre de rester l'été dernier. Jimmy n'aime pas discuter, mais Jimmy sourit, en coin le plus souvent. Il a la tête dure, les épaules solides et déteste par dessus ceux qui parlent trop pour ne rien dire.