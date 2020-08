Jimmy Butler, encore une fois plus fort que la douleur

Un dur à cuire. Jimmy Butler est réputé pour être un joueur solide. Tenace. Capable de grincer des dents, de surmonter un pépin physique et de continuer à jouer pour aider son équipe à gagner. C’est exactement ce qu’il a fait cette nuit. Encore une fois. Le Miami Heat affrontait les Indiana Pacers et l’arrière All-Star souffrait de l’épaule, comme c’est le cas depuis quelques jours maintenant.

« Mon épaule me fait mal depuis la fin du dernier match. Je souffrais encore un peu avant la rencontre (de cette nuit). Je me suis dit que ça allait se détendre un peu pendant l’échauffement et que je pourrai jouer à 100%. Mais ça n’a pas été le cas », raconte Jimmy Butler.

« Il fallait prendre une décision. Je me suis dit que j’allais quand même jouer et tout donner en défense. Je pense que c’est ce que j’ai fait. J’ai joué dur et j’ai affecté le match autrement qu’en marquant des points. »

Jimmy Butler a fini avec 6 points mais il a aussi volé un ballon, bloqué un tir et il a terminé avec un différentiel de +6 en 23 minutes passées sur le parquet. Goran Dragic (23 pts) a pris le relais en attaque et le Heat s’est imposé contre les Pacers pour la quatrième fois de suite (99-87). Les Floridiens sont désormais qualifiés pour le deuxième tour.

Ils pourraient commencer leur série dès vendredi si les Milwaukee Bucks éliminent le Orlando Magic au prochain match. Ça donne éventuellement le temps à Butler de se reposer. Parce que le Heat aura besoin de lui à 100% pour affronter Giannis Antetokounmpo et sa bande.