Ne parlez pas d’outsiders au Heat et à Jimmy Butler !

Le statut du favori est un costume difficile à endosser (demandez donc aux Milwaukee Bucks) que de nombreuses équipes fuient. Pas le Miami Heat. Paradoxalement, la franchise floridienne ne dispose pas de cette étiquette de formation à abattre. Elle a terminé cinquième à l’Est et sa présence en finale de Conférence n’aurait pas été facile à pronostiquer en début de saison. Néanmoins, Jimmy Butler et ses coéquipiers excellent en playoffs dans la bulle. Et ils se voient aller encore plus loin.

« On ne parle pas d’outsiders. Je ne pense pas que nous sommes des outsiders. Je pense que nous avons une très bonne équipe. On joue ensemble. Chacun connaît son rôle. Je pense que nous sommes là où nous sommes censés être. On n’est pas des outsiders », répète l’arrière All-Star.

C’est vrai qu’il n’y a pas spécialement une équipe favorite avant ce duel explosif entre le Heat et les Celtics. Une série qui s’annonce vraiment palpitante entre deux groupes qui paraissaient un ton en-dessus des Bucks ou des Raptors avant la coupure liée au coronavirus. Ça promet.

Jimmy Butler, quel « put*** de patron »