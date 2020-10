Jimmy Butler plus fort au lycée que dans le game 3 contre LeBron ?

Jimmy Butler n'est définitivement pas un joueur comme les autres. Figurez-vous que son game 3 des Finales NBA contre les Los Angeles Lakers, au cours duquel il a fini en triple-double avec 40 points, 13 passes et 11 rebonds, n'est pas le match au cours duquel il s'est senti le plus fort dans sa vie. N'importe quel être humain qui sort un TD à 40 points, surclasse LeBron James dans ses trois catégories statistiques préférées et repart avec la victoire dans le plus stressant contexte qui soit, serait au septième ciel. Jimmy Butler pense lui à autre chose lorsqu'il lui est demandé par la presse si au regard de l'enjeu et de sa performance culte, ce game 3 est l'apogée de son niveau de basketteur.

"Probablement pas. Quand j'étais au lycée, j'étais vraiment fort. Je jouais dans une ligue avec uniquement des mecs de 45 ans. Je les dominais vraiment alors que je n'avais que 17 ans. Mon match contre les Lakers fait partie du top, mais à l'époque, quand même, je tuais ces gars-là".

LeBron a voulu trashtalker Jimmy Butler, il l'a payé au centuple !

Avec quelqu'un d'autre, on aurait pu se dire qu'il s'agissait d'un peu de provocation, histoire de bien chauffer les Lakers avant le game 4. Avec Jimmy Butler, on peut penser que ses années de lycéen, lorsqu'il a été recueilli par la famille d'un coéquipier après avoir été expulsé de chez lui par sa mère, sont vraiment celles qu'il chérit le plus en termes de basket.

Si vous n'avez jamais vu le Butler époque NCAA, à Marquette, voici une petite vidéo de son match contre UConn à l'époque. Dans la même équipe, figurait son actuel coéquipier à Miami, Jae Crowder.

Vous aussi vous imaginez déjà Jimmy Butler à 50 piges sur des playgrounds de son Texas natal, incognito ou presque, en train de donner la leçon à des ados en leur disant qu'à leur âge il explosait déjà les anciens ?