JJ Barea va être coupé par Dallas, le très beau geste de Mark Cuban

Mark Cuban est un personnage un peu particulier, tantôt attachant, tantôt agaçant. On ne peut pas en tout cas pas lui enlever une vraie fidélité en affaires et une sincérité envers les joueurs qui ont aidé les Dallas Mavericks à remporter le titre en 2011. Il y a quelques semaines, JJ Barea avait signé un contrat d'un an pour 2.6 millions de dollars. A l'époque, déjà, on s'était dit qu'il s'agissait d'une marque de reconnaissance de la part de Cuban et du front office, vu la grave blessure au tendon d'Achille subie par le Porto-Ricain en 2019 et son âge grandissant.

JJ Barea reste à Dallas, Mark Cuban est fidèle en amour

Ce que l'on ne savait pas, c'était que Mark Cuban était déjà conscient que JJ Barea serait coupé. Il a donc pris les devants et demandé à Donnie Nelson, le General Manager, d'offrir un contrat au vétéran, selon Tim MacMahon d'ESPN.

Le propriétaire des Dallas Mavericks voulait remercier son joueur pour services rendus. Visiblement, cela ne signifie pas que JJ Barea va prendre sa retraite. On ne sait pas si quelqu'un voudra le relancer, mais il est en tout désireux de poursuivre sa carrière en NBA cette saison.