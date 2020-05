Révélations sur la reprise NBA : un format inédit pour donner une chance à toutes les équipes ?

A l'arrêt depuis le 11 mars dernier en raison de l'épidémie du coronavirus, la NBA se rapproche doucement d'un retour. En effet, la Ligue discute actuellement avec la Walt Disney Company pour "reprendre la saison 2019-2020 fin juillet" au sein du parc d'attraction d'Orlando. Mais sous quel format ?

La saison régulière va-t-elle se terminer normalement ? Un tournoi sera-t-il organisé pour définir les dernières places pour les Playoffs ? Peut-on assister à un tournoi final à 30 équipes ? Pour l'instant, la NBA s'interroge et sonde d'ailleurs les franchises. Mais de son côté, le joueur des New Orleans Pelicans JJ Redick a entendu qu'une option semblait tenir la corde.

"Pour ma part, le scénario que j'ai le plus entendu c'est que les six premières équipes des deux conférences sont qualifiées. Ces places sont verrouillées. Donc ces franchises devraient s'entraîner ou jouer des matches de préparation.

Quant aux 18 autres, selon le classement actuel, de la 7ème position à la 11ème ou la 12ème, au sein des deux conférences, elles vont se battre pour les derniers billets pour les Playoffs", a confié JJ Redick pour son podcast.

Une nouvelle crédible puisqu'il s'agit bel et bien d'une option étudiée par la NBA. Pour le spectacle, avec de gros enjeux dès la reprise, ça pourrait être effectivement une bonne solution ! On imagine déjà le sourire de Stephen Curry et de ses Warriors, des Spurs, des Kings, des Pels, bref de toutes ces équipes qui pourraient alors retrouver un espoir de playoffs alors que leurs chances semblaient très faibles juste avant le break forcé de mi-mars.