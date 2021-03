JJ Redick bientôt coupé par les Pelicans et promis aux Nets ?

Sur le départ des New Orleans Pelicans avec un buy-out très probable, l'arrière JJ Redick pourrait rejoindre les Brooklyn Nets.

JJ Redick et les New Orleans Pelicans, la séparation semble imminente. Depuis plusieurs semaines, l'arrière se retrouve annoncé sur le départ. Et à l'approche de la deadline des trades jeudi, les rumeurs continuent d'affluer.

Ainsi, le vétéran de 36 ans a finalement de grandes chances de quitter les Pelicans via un buy-out. En effet, un échange paraît désormais peu probable et les deux parties devraient s'entendre une rupture à l'amiable.

Pour le récupérer, plusieurs prétendants pour le titre sont déjà à l'affût. Les Brooklyn Nets, les Philadelphia Sixers et les Boston Celtics étaient évoqués février dernier. Et ce mercredi, le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski assure que les Nets sont les grands favoris pour le récupérer.

Il s'agit d'une nouvelle opportunité intéressante pour Brooklyn. Avec le trio Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden, le coach Steve Nash a besoin de joueurs adroits à longue distance pour sanctionner les défenses adverses. Un rôle parfait pour JJ Redick.

De plus, le natif de Cookeville a aussi l'envie de se rapprocher de sa famille, qui vit... à Brooklyn. Autant dire que les Nets ont un gros avantage sur ce dossier. Attention tout de même, le Utah Jazz se retrouve aussi présenté comme un sérieux concurrent.

