Jusqu'à cette satanée pandémie, l'équipe de France se préparait à aller chercher une médaille olympique à Tokyo pendant l'été. Le contrat de Vincent Collet courait jusqu'à cet été et un point devait être fait en fonction du parcours des Bleus au Japon. Sans surprise, la FFBB a annoncé jeudi que le contrat du sélectionneur tricolore venait d'être reconduit jusqu'à l'été 2021, date à laquelle les Jeux Olympiques ont été reportés.

Ce n'est qu'ensuite que les dirigeants du basket hexagonal décideront ou non de poursuivre l'aventure avec celui qui est en poste depuis maintenant 11 ans. Boris Diaw reste lui General Manager adjoint de Patrick Beesley chez les Bleus. Sélectionneur de l'équipe de France depuis 2009, ce sera peut-être la dernière chance de Vincent Collet (une sorte de Last Dance made in France) pour ce groupe qui a vu les départs de figures importantes ces dernières années (TP, Boris and co). Ensuite ? c'est l'inconnu.

On sait que les Bleus ont de grandes ambitions pour ces Jeux Olympiques. Après le bronze décroché en Chine en 2019 au Mondial, le groupe rêve de médaille olympique et évidemment de la plus belle des couleurs possibles. Quid de Nicolas Batum, de Nando de Colo ? Continueront sans Collet ? Peu de chance... Et qu'en est-il des NBAers les plus importants : Gobert et Fournier ? Bref, tout sera à reconstruire après cette ultime compétition.

Le palmarès de Vincent Collet avec l'équipe de France de basket depuis 2009











Et pour les filles ?

La situation était identique pour Valérie Garnier chez les filles et la Fédération a pris la même décision. La coach des Bleues poursuivra sa mission jusqu'aux Jeux Olympiques 2021, alors que son contrat prenait également fin cet été. La petite nouveauté annoncée par la FFBB, c'est l'arrivée prochaine de Céline Dumerc comme General Manager de l'équipe de France. "Cap's" est toujours joueuse professionnelles du côté de Basket Landes, mais prépare clairement sa reconversion.

Pour les garçons, comme pour les filles, on espère tout le monde aura réussi à maintenir la belle dynamique enclenchée ces dernières années. Le groupe de Vincent Collet reste sur une médaille de bronze au Mondial 2019 après avoir battu Team USA en huitièmes de finale, alors que les filles de Valérie Garnier sont vice-championnes d'Europe en titre après leur médaille d'argent à l'Eurobasket 2019.