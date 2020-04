Joe Ingles pessimiste pour la reprise de la saison en NBA

Le 12 mars dernier, la NBA a interrompu jusqu'à nouvel ordre la saison en raison de l'épidémie du coronavirus. Cette décision a été prise avant le match entre le Utah Jazz et l'Oklahoma City Thunder en raison du test positif de l'intérieur Rudy Gobert. Pourtant présent au moment de cette annulation, Joe Ingles n'avait pas conscience de la gravité de la situation. Mais désormais, l'Australien de la franchise de Salt Lake City a du mal à imaginer une reprise de la saison.

"A l'origine, quand nous étions à OKC, je pensais qu'on allait être en quarantaine pendant deux semaines. Puis ensuite, nous allions revenir sur les parquets et en 2 ou 3 semaines, les matches allaient reprendre. Mais bien sûr, nous étions au début de la crise sanitaire. Et je ne savais pas tout au sujet de cette situation. Maintenant, honnêtement, je pense personnellement que plus le temps passe, moins nous avons une chance de revenir", a estimé Joe Ingles pour le Salt Lake Tribune.

Pour l'instant, une éventuelle reprise de cette saison 2019-2020 reste incertaine. Tout va dépendre de l'évolution de cette crise sanitaire aux Etats-Unis. Cependant, actuellement, quelques pistes, avec notamment le changement du format pour les Playoffs, sont évoquées pour une potentielle fin de saison.