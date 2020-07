Joe Johnson, l’intrus d’un club de légendes avec MJ, LeBron ou Jabbar

On aime bien les anomalies statistiques. En fouillant un peu dans les archives de Basketball Reference, on s'est penchés sur les rares joueurs dans l'histoire à avoir compilé au moins 20 000 points, 5 000 passes et 5 000 rebonds en carrière. Un accomplissement pas banal, puisque seuls 14 joueurs font partie de ce club. Tous les membres sont des légendes, des anciens MVP ou des joueurs reconnus comme parmi les meilleurs de tous les temps à leur poste.

On retrouve ainsi, dans l'ordre du plus gros au plus petit scoreur : Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, Oscar Robertson, John Havlicek, Kevin Garnett, Jerry West, Clyde Drexler, Gary Payton, Larry Bird et Russell Westbrook. C'est un cran au-dessus de Westbrook que l'on retrouve la fameuse anomalie.

Jamais champion NBA, joueur respecté mais jamais considéré comme une superstar de la ligue ou l'un des meilleurs de l'histoire à son poste, Joe Johnson est pourtant bien là ! "Iso Joe" a cumulé 20 405 points, 5 059 rebonds et 5 001 passes décisives. Alors est-ce que c'est nous qui le sous-cotons, ou lui qui n'a pas fait les bons choix pour que ses superbes statistiques en carrière se traduisent pas des victoires ou des plus grosses distinctions individuelles que des sélections au All-Star Game (il en a connu 7) ou dans une All-NBA Third Team (en 2010) ?

Un peu des deux, sans doute. On a en tout cas été ravis de voir que Joe Johnson était encore capable de taffer à 39 ans en BIG3 League. L'ancien joueur des Celtics, des Suns, des Hawks, des Nets ou encore des Rockets a remporté le titre avec son équipe et été élu MVP grâce à un nombre incalculable de paniers clutch.

Parmi les joueurs que l'on imagine bien compléter cette liste statistique, sachez qu'il manque un peu plus de 600 rebonds à James Harden, par exemple... Luka Doncic vient de débuter la sienne, mais puisque ses temps de passage sont similaires à ceux de LeBron, les portes risquent de lui être ouvertes d'ici 10 ou 15 ans.

Le club des 20 000 - 5 000 - 5 000