Joel Embiid et Ben Simmons, victimes du All-Star Weekend

Cas contact du COVID-19 pendant le All-Star Weekend, Joel Embiid et Ben Simmons seront indisponibles pour la reprise de la NBA.

C’était la grande crainte de la NBA et le risque lié à l’organisation d’un All-Star Weekend : que les meilleurs joueurs de la ligue se réunissent au même endroit et forment un mini-cluster où ils se contamineraient les uns les autres. Au final, la ligue s’en sort bien puisqu’aucun cas de COVID-19 n’a été recensé parmi les athlètes invités à Atlanta. En revanche, deux superstars en font quand même les frais : Joel Embiid et Ben Simmons.

All-Star Game : La NBA s’en sort plutôt bien

Les deux cadres des Philadelphia Sixers ont été en contact avec un individu testé positif, à savoir leur barbier. Du coup, ils doivent désormais se placer en quarantaine pour respecter le protocole sanitaire mis en place par la NBA. Malgré le fait qu’ils soient eux-mêmes négatifs au virus.

Selon ESPN, ils manqueront tous les deux le prochain match des Sixers contre les Chicago Bulls jeudi soir. En revanche, Joel Embiid pourra faire son retour dès vendredi, pour un duel avec les Washington Wizards, alors que Ben Simmons va aussi rater cette rencontre.

Philly aura bien besoin de ses meilleurs joueurs pour continuer sur sa lancée après une très belle première moitié de saison. La franchise de Pennsylvanie occupe pour l’instant la première place de la Conférence Est mais elle est talonnée de près par les Brooklyn Nets.