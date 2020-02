Joel Embiid évoque sa relation avec Ben Simmons et la faute des médias

Pratiquement depuis le début de leur collaboration, Joel Embiid et Ben Simmons semblent condamnés. Leur avenir en commun, en tout cas. Philadelphie est-elle une ville assez grande pour deux talents aussi différents qu'exaltants ? Malgré les rumeurs et la supposée frustration des uns et des autres, le Camerounais et l'Australien continuent de travailler ensemble pour faire des Sixers la meilleure franchise de l'Est. En marge du All-Star Game 2020 auquel ils participaient tous les deux, Joel Embiid a mis l'accent sur la pression médiatique qui pesait sur Simmons et lui lors d'un entretien avec Rachel Nichols d'ESPN. Lorsque la journaliste lui a demandé quelles questions revenaient le plus souvent concernant son association avec son meneur, Embiid a expliqué :

"Est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble ? Est-ce qu'ils se détestent ? En fait, j'avais raison. Il y a quelques années, j'ai prédit que les médias essaieraient de nous éloigner Ben et moi, en se basant sur les réseaux sociaux et tout ça. Je suis sûr que vous pouvez chercher dans vos archives, j'en ai parlé à l'époque. Avec Ben, on sait ce que l'on a à faire. J'adore jouer avec lui parce que c'est un joueur au talent particulier. Il nous aide énormément. Je pense vraiment que l'on peut accomplir quelque chose de spécial ensemble".

A cette heure, les Philadelphie Sixers sont cinquièmes de la Conférence Est, avec cinq victoires de moins que les Toronto Raptors, deuxièmes. Joel Embiid a clairement exprimé sa frustration de devoir jouer avec si peu d'espace dans le tall ball prôné par Brett Brown et son GM Elton Brand. Jamais il n'a évoqué le moindre problème direct avec Simmons et les Sixers ont sans doute besoin que leur entente continue d'être cordiale pour atteindre leurs objectifs.

Le changement de rotation observé juste avant le All-Star Break est peut-être une solution intéressante, au moins à court terme.