Joel Embiid : et c’est le jackpot de 95 millions !

Joel Embiid est aussi fragile qu'il est dominant. Ce n'est un secret pour personne. Lors de ses deux premières saisons, il a accumulé les blessures à tel point qu'il connaissait bien mieux l'infirmerie et le staff de kinés que ses coéquipiers. Au final, beaucoup de ses dollars engrangés pendant son contrat rookie n'étaient donc pas totalement mérités.

C'est pour cette raison que la franchise des Sixers a ajouté une clause à son nouveau gros contrat signé en 2017. Rappelons que le big man a paraphé un deal max de 148 millions de dollars ! Pour que ce monstrueux jackpot soit garanti, il fallait que Joel Embiid joue un certain nombre de minutes durant l'actuelle saison 2019/2020. Année cruciale donc. Initialement, le total minimum pour empocher le gros lot était de 1 650 minutes. Mais ça, c'était avant la crise du Covid...

Et oui, du fait de l'arrêt forcé de la ligue le 11 mars derniers, les autorités supérieures ont du revoir plusieurs systèmes de comptabilité, dont celui des minutes jouées. Comme l'explique Woj, la NBA a finalisé un accord concernant les primes de performances et autres incitations en mettant en place un système de prorata. Ils sont partis du principe que la saison s'est terminée le 11 mars et que les 8 matches qui se joueront à Orlando ne comptent pas.

Résultat des courses, au prorata, Joel Embiid ne devait plus jouer 1 650 minutes pour garantir la fin de son contrat, mais seulement 1 308 minutes. Or, il en a déjà joué 1 329. Conclusion, les 95 millions de dollars restant de son contrat sur les 3 prochaines saisons, sont donc ga-ran-ties.

Ce soir, à Philly, c'est CHAMPAGNE !