Pourquoi Joel Embiid ne voulait pas de Tyronn Lue aux Sixers

Les Philadelphia Sixers ont pris un tournant après leur élimination au premier tour des derniers playoffs. Exit le coach Brett Brown, entraîneur qui a drivé le coach depuis le début du « Process. » Les dirigeants se sont alors mis à la recherche d’un nouveau tacticien pour entourer Joel Embiid et Ben Simmons. Tyronn Lue faisait partie des candidats pour le poste.

Avec, pour sa part, des liens étroits avec Rich Paul – l’agent de LeBron James mais aussi de Simmons. Un atout pour dénicher le job. Sauf qu’il devait faire face à un obstacle majeur. En effet, selon The Athletic, Embiid, le « franchise player » des Sixers, était opposé à son arrivée.

Les journalistes justifient les réticences du pivot en avançant « les systèmes de jeu » et le fait qu’il ne voulait pas que le coach soit le choix de son autre coéquipier star. Une forme de lutte de pouvoir, même minime, entre le Camerounais et l’Australien.

Les Sixers ont finalement embauché Doc Rivers, le boss de Tyronn Lue aux Los Angeles Clippers l’an dernier. Et son ancien assistant a du coup pris sa place sur le banc de la formation californienne.

C’est intéressant de voir comment Joel Embiid et Ben Simmons vont évoluer ensemble à Philly… et surtout encore pendant combien de temps. Cette saison sera charnière pour le duo. Parce que si ça ne fonctionne pas même après avoir changé de coach, les dirigeants seront peut-être de plus en plus enclins à se séparer de l’une des deux stars. Surtout maintenant que Daryl Morey est au commande. Encore plus à l’heure où James Harden veut quitter les Houston Rockets…