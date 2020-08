Joel Embiid refuse l’idée de se faire « sweeper » dans sa carrière…

Ça commence à sentir mauvais pour les Philadelphia Sixers... Sans Ben Simmons, blessé, les hommes de Brett Brown ne parviennent pas à rivaliser avec les Boston Celtics. La nuit dernière, la franchise du Massachusetts s'est imposée (102-94) et mène désormais 3-0 dans cette série. Livré à lui-même en l'absence de l'Australien, Joel Embiid ne démérite pas. Encore sur ce Game 3, le Camerounais a encore compilé 30 points et 13 rebonds. Mais malheureusement pour l'intérieur, ses coéquipiers, très maladroits, ne suivent pas son exemple. Malgré cette situation difficile, Embiid refuse de baisser les bras.

"Tu ne peux pas abandonner. Franchement, c'est impossible pour moi. Je n'ai vraiment pas envie de subir un sweep (0-4, ndlr). Dans ma carrière, je ne veux pas connaître ça... Je me défonce le cul sur le parquet. Je donne vraiment tout. Donc je vais continuer comme ça. Je vais sortir sur le terrain pour le Game 4 avec l'intention de tout donner", a assuré Joel Embiid face à la presse.

Previews playoffs NBA : Boston Celtics (3) vs Philadelphia Sixers (6)

Difficile de faire le moindre reproche à Embiid. Sur cette série, il fait son boulot. Mais derrière, ça ne suit pas du tout... On pense notamment à Al Horford et Tobias Harris, encore très décevants. Concernant le sweep, les Celtics maîtrisent les débats et Joel Embiid va devoir réaliser un petit miracle pour sauver l'honneur.