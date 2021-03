John Collins priorité des Wolves avant la deadline ?

Les Atlanta Hawks vont beaucoup mieux depuis que Nate McMillan a pris les commandes de l'équipe. Néanmoins, ça ne change pas grand chose à la situation de John Collins. L'intérieur est toujours susceptible d'être tradé avant la deadline du 25 mars, puisqu'il sera restricted free agent à la fin de la saison et que son entente avec Trae Young n'a pas toujours été optimale. Parmi les équipes qui ont vraiment envie de voir le joueur de 24 ans renforcer leur effectif, une serait particulièrement motivée : les Minnesota Timberwolves.

Selon Jackie McMullan, invitée du podcast de Bill Simmons chez The Ringer, a relayé cette information.

"On n'arrête pas de me dire que les Wolves veulent vraiment John Collins", a expliqué l'ancienne insider des Celtics.

Les Wolves sont effectivement assez dépourvus sur le poste 4 et John Collins serait une plus-value indéniable, au moins dans le secteur offensif. Minnesota a plusieurs jeunes joueurs et futurs picks à éventuellement proposer à Atlanta, qui ne lâchera tout de même pas Collins sans une jolie contrepartie. Depuis le début de la saison, l'ancien de Wake Forest tourne quand même à 17.8 points et 7.6 rebonds de moyenne.

Minnesota, qui vient de gagner son premier match depuis la nomination de Chris Finch, pointe pour le moment au 30e dernier rang de toute la NBA, malgré les 14 défaites de suite des Houston Rockets. La lutte sera âpre pour la dernière place cette saison...

