Nous sommes le 22 juin 1994. Les Knicks et les Rockets disputent un Game 7 de finales. Les supporters de Big Apple croient tenir un troisième sacre après ceux de 1970 et 1973. Mais un homme viendra gâcher tous leurs espoirs. Cet homme se nomme John Starks.

Le 22 juin 1994, à l'approche du Game 7 des Finales NBA entre ses New York Knicks et les Houston Rockets, Pat Riley y croyait dur comme fer. Il se voyait déjà enfiler une cinquième bague sur sa main, qui viendrait parfaitement accompagner celles qu'il avait remportées avec les Los Angeles Lakers. Il avait les armes pour, se répétait-il. Il pensait donc à Patrick Ewing. Ce natif de Kingston, qui avait été drafté en 1985 en première position par l'équipe de la Grosse Pomme avant de tourner à 20 points par match dès sa saison rookie. Après s'être dit qu'il pouvait compter sur « The Beast », confiant, il se remémorait les qualités de Charles Oakley. Cet ailier fort drafté la même année, mais par les Cleveland Cavaliers, et qui avait fait ses premiers pas chez les Chicago Bulls. L'autre pilier de sa défense. Venait ensuite Derek Harper, son meneur. Celui qui avait déjà plus de dix années d'expérience au compteur, fort de ses saisons chez les Dallas Mavericks.

L'optimisme gagnait Pat Riley lorsqu'il se rappelait du nom de Charles Smith, qui avait atterri chez les Knicks la saison dernière après quatre saisons chez les Clippers. Mais également de la belle allure de son banc. La machine Anthony Mason, qui avait enfin trouvé une franchise qui lui faisait confiance après avoir baroudé en Turquie, au Venezuela, et joué une saison chez les Nets puis une autre chez les Nuggets. Le meneur Greg Anthony, drafté en 1991 par les Knicks après avoir remporté un titre NCAA avec UNLV. L'arrière Hubert Davis, drafté un an après à New York, et qui avait notamment rentré le lancer-franc de la gagne lors du Game 5 des demi-finales de conférence face à Chicago (victoire 87-86).

À l'approche de ce Game 7, il contemplait les noms de chaque joueur d'un roster qu'il connaissait pourtant par cœur. Histoire de se dire que le titre ne pouvait pas lui échapper. Qu'il ne connaîtrait pas le succès qu'à Los Angeles. Que son destin était encore plus grand que celui des Lakers. Parmi cette meute, un nom calmait particulièrement les battements de son cœur. Celui de John Starks. Arrivé chez les Knicks en 1990 sans avoir été drafté, l'arrière officiait d'abord sous ses ordres en tant que sixième homme. Un statut qui lui a permis d'obtenir une solide réputation. Au point que Pat Riley décide d'en faire un titulaire. Il ne le regrettera pas. Même après qu'il lui ait gâché son rêve, quelques jours plus tard.

Jusqu'ici, tout allait bien

Jusqu'ici, les Nets, les Bulls et les Pacers avaient fait les frais de la bande à Pat Riley. En face d'eux se trouvaient les Rockets, emmenés par l'immense Hakeem Olajuwon. Fraîchement All-Star (pour la seule et unique fois de sa carrière), John Starks inscrit 11 points lors du premier match. 19 lors du deuxième. 20 lors du troisième. 20 lors du quatrième. 19 lors du cinquième. Et 27 lors du sixième, à 5/9 à trois-points. Il est monté en puissance. N'a jamais déçu. Et est à deux doigts d'emmener les fans des Knicks au paradis. Il en avait déjà eu l'occasion lors de la dernière manche, à vrai dire. Dans le money time, il échoua à inscrire le game winner. À cause d'un tir à trois-points contré par Hakeem Olajuwon, qui pour certains aurait dû être sanctionné d'une faute. Les Rockets s'étaient finalement imposés suite à son échec (86-84). Alors il le savait : une nouvelle chance se présentait à lui. La dernière. Tout le monde comptait énormément sur lui. Les fans. Ses coéquipiers. Et, surtout, Pat Riley.

Problème : dans ce Game 7, John Starks flanche. Il n'inscrit que 8 points, échouant au shoot, encore et encore. L'arrière rate tout simplement 16 de ses 18 tentatives. Et ses onze shoots à trois-points... Il commet cinq fautes et perd deux ballons. Les fans new-yorkais se tiennent la tête à deux mains. Alors qu'ils étaient à deux doigts de remporter le titre lors du Game 6, ils sentent que le vent a tourné. Résultat : les Rockets s'imposent 90-84. Un seul homme les a menés au scoring (25 points), au rebond (10) et à la passe (7). L'inévitable Hakeem Olajuwon, certes épaulé par Vernon Maxwell (21 points) et Kenny Smith (11 points). « Accusé, levez-vous ! » semblent murmurer les fans de Big Apple, qui oublient alors qu'il fallait bien que quelqu'un les prenne, ces shoots. À l'issue de la saison la plus prolifique de sa carrière au scoring (19 points par match), John Starks est dans la tourmente. Il a voulu continuer de prendre les choses en main. Mais a raté son pari. Pour une fois... Pat Riley, qui l'a laissé sur le terrain 42 minutes ce soir-là, aussi. Ce dernier s'explique :

« Toutes les critiques qui pointent du doigt le fait qu'il soit resté sur le parquet oublient qu'il n'aurait pas continué à jouer si ce n'était pas John. Lors des Game 4 et 5, il a inscrit au moins dix points lors du quatrième quart-temps. Il avait joué très, très bien durant les quatrième quart-temps, en rentrant des gros shoots et en réalisant de belles actions. »

Car en effet, John Starks s'était révélé comme étant l'homme du money time côté Knicks lors de ces finales. Inscrivant 11 points lors du quatrième quart-temps du Game 5. Puis 16 lors du Game 6. Avant de sombrer, au grand dam des new-yorkais.

Le miroir de John Starks

Si tous les autres joueurs du cinq de départ de Pat Riley ont inscrit au moins dix points, John Starks a donc connu un énorme passage à vide. Patrick Ewing (17 points et 10 rebonds), Charles Oakley (10 points et 14 rebonds), Derek Harper (23 points) et Charles Smith (10 points) ont répondu présent. Pas l'arrière, pourtant en feu jusqu'ici... John Starks a-t-il fait basculer l'issue de la série ? Certainement. Mais il avait également réussi à maintenir en vie son équipe jusqu'à cet enfer. Et d'autres que lui furent également impuissants face à la légende Olajuwon.

Notamment son adversaire direct, Patrick Ewing, dominé au scoring lors des 7 matches, même s'il termine avec des moyennes au contre et au rebond supérieures à celles de « The Dream » sur la série (4,3 contre 3,9, et 12,4 contre 9,1). Ce duel entre futurs Hall-of-Famers a tourné à l'avantage du pivot des Rockets, même si Starks aurait pu tout changer. En définitive, cette série fut à l'image de la carrière de John Starks. Car celui qui rentrera dans la légende chez les Knicks en devenant en huit saisons le joueur ayant le plus inscrit de trois-points sous les couleurs de la franchise (982) ne peut se vanter que d'un maigre palmarès. Un All-Star Game. Une présence dans le second cinq défensif (1993). Une distinction de meilleur sixième homme de l'année (1997). Et aucun autre titre collectif que ceux de champion la Division Atlantique et de la Conférence Est remportés cette année-là.

Courageux défenseur et shooteur extrêmement adroit, John Starks émargeait à des moyennes très honorables durant la plus grande partie de sa carrière. Son arme favorite ? Le trois-points. Il se forge encore davantage une réputation de serial shooteur lors de l'exercice suivant, devenant le premier joueur de l'histoire à inscrire plus de 200 tirs extérieurs en saison régulière (il en rentre 217). Mais si sa rage de chaque instant et son parcours si particulier ont fait de lui un joueur culte pour toute une génération, il n'a pas franchi le palier qui lui aurait permis de regarder dans les yeux Olajuwon et Ewing, de collectionner les trophées individuels et, peut-être, de ne pas craquer lors du match le plus important de sa carrière. Aujourd'hui, s'il avait répété un septième match de haut niveau, et mené les Knicks vers le troisième titre de leur histoire, le nom de John Starks serait accolé à une réputation bien plus flatteuse. Lors des finales NBA 2015, Stephen Curry a battu son record de shoots à trois-points ratés en signant treize revers. Mais à l'issue de ce Game 2, celui qui partage avec l'ancien arrière des Knicks le goût pour les shoots derrière l'arc et une grande aisance à l'exercice pouvait se vanter d'avoir été fraîchement désigné MVP, et, quatre matches après, sera champion NBA. L'histoire ne retient peut-être pas que les vainqueurs. Mais ses livres leur réservent beaucoup plus de pages.

Alors à l'image de ce match de saison régulière débuté à l'entame de l'exercice suivant face aux Rockets, lors duquel Starks avait inscrit 22 points et distribué 7 passes, mais aussi postérisé son bourreau Olajuwon avant de les voir filer vers le back-to-back quand les Knicks étaient éliminés au second tour par les Pacers, il avait bien commencé le travail, mais avait été incapable de le terminer. Le 22 juin, New York avait tout de même ses héros. Ils maniaient une crosse, avaient des cages en guise de cible et de la glace comme terrain. Ils s'appelaient Brian Leetch, Adam Graves et Mark Messier. Les trois buteurs qui trouvèrent les filets lors du Game 7 qui opposa les New York Rangers aux Vancouver Canucks. Et ce devant le Madison Square Garden. Eux avaient réussi à jouer les héros. Cette saison, dans la Grosse Pomme, John Starks avait trouvé ses modèles.

