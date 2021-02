John Wall met une cartouche aux dirigeants des Wizards

Quand une superstar quitte une franchise, que ce soit de son plein gré ou via un trade, on l’entend souvent parler de respect. Ou plutôt de manque de respect. Et John Wall n’a pas dérogé à cette règle. Envoyé aux Houston Rockets avant le coup d’envoi de la saison, le meneur n’a pas apprécié l’attitude de ses dirigeants.

« J’ai le sentiment que je méritais plus d’honnêteté et de respect parce que j’étais là-bas pendant dix ans. J’ai traversé les mauvais moments, quand nous avions des équipes de merde. J’étais aussi là quand nous avions de bonnes équipes. Je n’ai jamais tourné le dos à l’organisation. » « J’ai joué même quand j’étais blessé. J’ai fait une campagne de playoffs avec une main cassée. Je pense que j’ai tout donné sur et en dehors du terrain pour cette organisation. »

C’est vrai que les Wizards auraient pu au moins prévenir John Wall qu’ils allaient le transférer. Il n’était pas l’unique responsables des maux de la franchise, même s’il a aussi fait son lot d’erreurs.

John Wall et Bradley Beal ont pleuré ensemble au moment du trade