Une nouvelle collab entre Jordan Brand et le PSG ? Voici qui va ravir à la fois les fans de football et de basketball. C'est vrai que privés de NBA, de Ligue 1 et de Champions League, nous errons comme des âmes en peine, allant jusqu'à nous délecter de Bundesliga devant des stades vides. Tristesse infinie.

Pour palier à notre désespoir, Jordan Brand nous tease sa nouvelle collaboration avec le Paris Saint Germain, et après les Jordan 1, 5 et 6, c'est la 4 qui va recevoir son traitement PSG. L'upper est en cuir blanc épais, avec du gris sur le mudguard, le col et les renforts latéraux. La nouveauté se fait sur du bordeau qui se place sur la midsole, le "grillage", la talon et les boucles des lacets.

Un Jumpman noir est placé en haut de la languette, et un patch rond noir PSG est placé sur l'arrière.

La date de sortie est calée normalement pour le mois de septembre prochain, nous avons hâte de voir les images officielles de cette très jolie Jojo.

Première image de la Air Jordan 4 PSG