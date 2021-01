Jordan Clarkson pousse un arbitre, la sanction tombe !

La sanction aurait pu être beaucoup plus lourde et Jordan Clarkson s’en sort bien. Le sixième homme du Jazz a écopé d’une amende de 25 000 dollars après avoir poussé – légèrement certes – un arbitre lors de la rencontre entre Utah et Phoenix.

Jordan Clarkson pousse un arbitre

Il avait immédiatement pris une faute technique sur le coup. La NBA ne plaisante pas avec ce genre de comportement et elle tient évidemment à éviter tout débordement entre joueurs et arbitres. C’est pourquoi le Jazz pouvait craindre une éventuelle suspension de son scoreur.

Mais la ligue a visiblement tenu à prendre en compte le contexte. Déjà, la poussette n’est pas exagérée. Il y a contact, certes, mais Jordan Clarkson n’a pas cherché à faire tomber l’homme au sifflet. Ni à lui faire mal. Il a simplement exprimé son mécontentement et sa frustration parce que ce dernier l’a gêné sur l’action.

Un geste d’humeur qui va donc lui coûter 25 000 dollars. Mais le Jazz peut déjà se rassurer qu’il n’ait pas été suspendu puisqu’il est l’un des joueurs importants du groupe. Il a encore compilé 9 points et 5 rebonds lors de la victoire contre les Clippers cette nuit. Jordan Clarkson tourne même à 15 points par match depuis le début de la saison.

