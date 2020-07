Jordan sur leur maillot, les fans des Pistons l’ont mauvaise

Si vous n'étiez pas au courant de la haine qui existait entre les Detroit Pistons et les Chicago Bulls à la fin des années 80 et au début des années 90, le documentaire "The Last Dance" vous l'aura appris. Vous comprendrez donc aisément la réaction de certains fans de longue date de la franchise du Michigan en apprenant que le logo Air Jordan allait figurer provisoirement sur l'un de leurs maillots...

Jordan logo on a Pistons jersey. This is wrong. Very wrong https://t.co/zlucZQn0AZ — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 21, 2020

L'édition "Statement" des maillots NBA pour la saison 2020-2021 comporte le logo représentant la silhouette de Michael Jordan au niveau de l'épaule droite, mais aussi sur le short, au niveau de la jambe gauche. Ce sera le cas pour tous les maillots alternatifs des 30 équipes de la ligue.

Des fans de Detroit se sont donc offusqués en ligne en demandant à leurs dirigeants pourquoi ils ne s'étaient pas opposés à cette nouveauté. La rivalité Detroit-Chicago n'a plus vraiment lieu d'être aujourd'hui, les deux équipes étant parmi les plus médiocres de la Conférence Est.

Twitter est ressorti vainqueur de cette petite histoire avec quelques posts bien sentis, notamment ceux utilisant les séquences cultes de The Last Dance.

Pistons fans lemme know how yall feel about this pic.twitter.com/1yj4rxURU8 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 22, 2020