Créez votre joueur NBA parfait comme DeMar DeRozan

Admettons que vous ayez la possibilité de créer un joueur NBA parfait, en empruntant les qualités et les attributs physiques et techniques de joueurs actuels. Qu'est ce que vous feriez ? DeMar DeRozan s'est vu proposer ce petit job d'apprenti-sorcier lors d'une interview avec Rosalyn Gold-Onwude d'ESPN. Voilà ce que l'arrière des San Antonio Spurs a répondu.

---

Le shoot à 3 points de... Stephen Curry.

Le ball handling de... Kyrie Irving.

Le step back de... James Harden.

Le shoot à mi-distance de... Chris Paul.

La qualité de passe de... LeBron James.

Le jeu dans la raquette de... Joel Embiid.

La défense de... Kawhi Leonard.

Le QI basket de... LeBron James.

Le leadership de... Kyle Lowry.

La clutch attitude de... Damian Lillard.

La force physique de... LeBron James.

La vitesse de... John Wall.

Les qualités athlétiques de... Terrence Ross.

Le sens de la mode de... Lou Williams.

Le sens du business de... LeBron James.

---

On notera que DeMar DeRozan n'est pas rancunier. LeBron James a traumatisé ses Raptors plusieurs années de suite en NBA, mais ça ne l'a pas empêché de citer quatre fois le "King", seul joueur mentionné plus d'une fois. On peut aussi noter l'absence de Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo...

Les deux réponses les plus étonnantes sont sans doute celles sur la vitesse de John Wall - même s'il était effectivement le plus rapide de la ligue lorsqu'il pouvait encore jouer au basket il y a deux ans - et sur les qualités athlétiques de Terrence Ross, préféré à un Russell Westbrook par exemple. DeRozan et Ross ont joué ensemble pendant plusieurs saisons à Toronto avant le départ du second, vainqueur d'un Slam Dunk Contest, pour Orlando.

Et vous, quel serait votre joueur parfait ?