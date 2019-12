Joueurs de la semaine : un habitué et une grande première

Comme chaque lundi, la NBA récompense les meilleurs éléments de la semaine. Depuis le début de saison, elle a pas mal innové en donnant notamment ce titre honorifique à Carmelo Anthony. Il faut dire que sinon, elle pourrait le filer toutes les semaines à Giannis, LeBron ou Harden. Le King a d'ailleurs été choisi pour la conférence Ouest. Il a pas mal sauvé les Lakers cette semaine, que ce soit à Atlanta ou Miami. C'est la 62e fois que LBJ ait désigné par la ligue. À l'Est en revanche, c'est une belle surprise. Après Jimmy Butler, c'est encore au Heat qu'il faut trouver le lauréat.

Avec 20 points, 11,3 rebonds et surtout près de 9 passes, c'est Bam Edrice Adebayo, de son nom complet, qui décroche la timbale. Une juste récompense pour un élément que l'on pourra retrouver dans les discussions pour le All-Star Game, le titre de MIP mais aussi celui de défenseur de l'année. Il a d'ailleurs été félicité par LeBron James via Twitter.

Congrats and well deserved @Bam1of1!!! Young 🤴🏾!! Love it 🙏🏾💪🏾✊🏾👑 https://t.co/G46VGKmHeJ

— LeBron James (@KingJames) December 16, 2019